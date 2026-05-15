La muerte a tiros de un adolescente en Nantes es por una guerra entre narcotraficantes

Núñez, que acudió al lugar de los hechos en el barrio de Port Boyer junto a la alcaldesa de Nantes, Johanna Rolland, señaló en declaraciones a los medios que en marzo se habían llevado a cabo cinco detenciones allí que habían desestabilizado las posiciones asentadas en el tráfico de drogas y generado una lucha por el control por parte de los traficantes.

"Evidentemente, eso crea guerras de territorios", señaló para tratar de explicar lo ocurrido el jueves por la tarde, cuando dos encapuchados llegaron a la calle de Pornichet y tirotearon a un grupo de jóvenes.

Alcanzaron de muerte a uno de 15 años y también a otros dos, uno de los cuales quedó herido muy grave, aunque su vida ya no corre peligro, según el ministro, que se esforzó en puntualizar que por el momento no se puede decir que las víctimas estuvieran implicadas en el tráfico de drogas.

Núñez se mostró "absolutamente convencido" de que la acción de la policía y de la justicia permitirá encontrar a los autores del tiroteo, a los materiales pero también a los intelectuales.

Su principal mensaje es que lo ocurrido en ese barrio el jueves por la tarde "no hace más que reforzar mi determinación y la del Gobierno (...) para continuar esta lucha sin cuartel contra el narcotráfico".

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"No perderemos esta guerra contra el narcotráfico", aseguró el ministro, que anunció un refuerzo de la presencia policial "el tiempo que haga falta" en Port Boyer y dijo que seguirá la presión contra los narcotraficantes.

A ese respecto, señaló que el pasado año en el departamento de Loire Atlantique, del que es capital Nantes hubo más de 1.000 arrestos por el tráfico de drogas.

El pasado lunes se produjo en Niza un suceso similar al ocurrido en Nantes. En la capital de la Costa Azul murieron en otro tiroteo dos personas en el barrio de Moulins en lo que parece un ajuste de cuentas entre grupos de narcotraficantes.

Cuatro personas fueron detenidas en la noche del miércoles al jueves por su presunta relación con ese tiroteo mortal de Niza.