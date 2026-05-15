La ONU condena el doble ataque contra uno de los vehículos de su misión en Ucrania

"El vehículo, claramente identificado, formaba parte de una misión humanitaria interinstitucional, dirigida por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), cuya presencia había sido notificada a las partes con suficiente antelación", declaró Haq en su rueda de prensa diaria.

Según dijo, la ONU está trabajando para esclarecer los hechos relacionados con este incidente.

El secretario general, António Guterres, reiteró a través de su portavoz Haq que el derecho internacional y el derecho internacional humanitario deben respetarse en todo momento.

"Los civiles y los bienes de carácter civil, incluido el personal de socorro humanitario y los bienes utilizados para las operaciones de socorro humanitario, deben ser respetados y protegidos en todo momento", apuntó el portavoz.

Tras conocerse el ataque, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció el ataque en la parte sur del país, invadido por Rusia.

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"Durante una misión humanitaria en Jersón, los rusos atacaron dos veces con drones FPV un vehículo de la OCHA", aseguró Zelenski en un mensaje en X en el que también afirmó que "los rusos no podían no saber qué vehículo estaban atacando".

Según el jefe de Estado ucraniano, el responsable de la OCHA y otros ocho miembros del personal se encontraban en el vehículo.

"Afortunadamente, nadie resultó herido. El personal de la misión ha sido evacuado", explicó.

Hace unos días, Guterres celebró la tregua pactada entre Ucrania y Rusia con motivo del Día de la Victoria y reiteró su llamado "a un alto el fuego inmediato, total, incondicional y duradero" como primer paso hacia lograr la paz tras más de cuatro años de guerra.