La ONU ve juicios a mandos de Al Asad como test de la voluntad de reconstrucción de Siria

El enviado especial adjunto del organismo para Siria, Claudio Cordone, destacó en una sesión dedicada a la situación regional que la forma en la que Damasco gestione estos procesos "servirá como una prueba clave del compromiso de Siria con la justicia y el Estado de derecho".

El pasado 10 de mayo, Atif Najib, responsable de seguridad de seguridad en Daraa durante el régimen de al Asad y primo del dictador, compareció ante un tribunal de justicia por "la represión violenta de manifestaciones pacíficas, las detenciones arbitrarias, la tortura -incluso de menores- y las muertes bajo custodia" durante las protestas de 2011, que dieron inicio al largo conflicto sirio.

Las figuras del régimen de Al Asad se enfrentan a cargos como crímenes contra la humanidad, por asesinato o desaparición forzosa a los opositores, torturas sistemáticas y uso excesivo de la fuerza, entre otros.

Cordone también se refirió a la masacre de Tadamón en 2013, por la que se acusa a Amjad Yusef de ser uno de los principales responsables de la ejecución sumaria de civiles en ese barrio de Damasco.

El enviado especial celebró el arresto de Yusef el pasado 24 de abril.

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Además, se refirió al ataque químico en Ghouta oriental en 2013, por el que se juzga al exgeneral Adnan Abboud Hilweh, detenido el 29 de abril, por su presunta implicación en el uso de armas químicas contra población civil.

"Puede que no pareciera posible que los perpetradores llegaran algún día a comparecer ante un tribunal de justicia. Sin embargo, ahora estamos viendo que la justicia, por tardía que sea, puede empezar a hacerse realidad", declaró Cordone.

El enviado especial señaló estos juicios en un contexto de "progresos hacia la rendición de cuentas" pero todavía "marcado por tensiones no resueltas, penurias económicas y violaciones de la soberanía siria".

"Es evidente que la transición política necesita un poder legislativo que comience a funcionar sin demora, con la participación efectiva de las mujeres y las diversas comunidades de Siria", apuntó.