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15 de mayo de 2026 a la - 12:00

La producción industrial en EE.UU. creció el 0,7 % en abril

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Washington, 15 may (EFE).- La producción industrial de Estados Unidos creció el 0,7 % en abril con respecto a marzo, tras haber disminuido el 0,3 % el mes anterior, impulsada principalmente por avances en las áreas de servicios públicos y de manufactura que compensaron un decrecimiento en la minería, informó este viernes la Reserva Federal (Fed).

Por EFE

En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue el 1,4 % superior.

El sector de los servicios públicos aumentó el 1,9 % en abril con respecto a marzo, apoyado por aumentos del 7,3 % en el índice de gas natural y del 1,1 % en la electricidad.

La producción manufacturera aumentó el 0,6 % el mes pasado, después de crecer apenas el 0,1 % en marzo, con avances generalizados en todos sus indicadores.

El índice de manufacturas de bienes duraderos subió el 1,2 % en el cuarto mes de 2026, con el mayor aumento registrado en la producción de vehículos de motor y sus piezas (3,7 %), los productos informáticos y electrónicos (1,5 %) y minerales no metálicos (1,3 %).

El dato de manufacturas no duraderas disminuyó el 0,1 %, debido a descensos en varias áreas, sobre todo en los índices de productos químicos y de productos de plásticos y caucho, con caídas del 0,9 % en cada uno.

Estos decrecimientos se vieron compensados por alzas en los materiales de impresión y actividades de apoyo (1,3 %), derivados del petróleo y el carbón (1 %) y los productos alimenticios, bebidas y tabaco (0,7 %), según la Fed.

Por otro lado, la producción minera disminuyó el 0,1 % en abril, tras caer el 1,6 % en marzo.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, subió hasta el 76,1 %, frente al dato revisado del 75,4 % en marzo.