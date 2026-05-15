Más de 170 artistas iberoamericanos en el I Festival Mirando a Poniente de Huelva

Este nuevo proyecto, promovido por la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI) y autoridades regionales de Andalucía y provinciales de Huelva, se desarrollará hasta el próximo 13 de junio en el Espacio Cultural Santa Fe y otros lugares colombinos.

El presidente de la ACI, Jaime de Vicente, animó este viernes, durante la inauguración, "a disfrutar del arte de primerísima calidad".

Participan España, Portugal y ocho países hispanoamericanos: México, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Honduras y Puerto Rico, "algo realmente excepcional", según De Vicente.

El programa de exposiciones se desarrollará principalmente en el Espacio Cultural Santa Fe, e incorporará otros sitios relacionados con Cristóbal Colón, reforzando el vínculo entre el presente creativo y la memoria histórica compartida entre España y América, según la organización.