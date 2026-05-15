Más de 390.000 personas han cruzado de el Líbano a Siria desde marzo, asegura la ONU

Fletcher compareció en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio, centrada en Siria, en la que también compareció el enviado especial adjunto del organismo para ese país, Claudio Cordone.

Según dijo Fletcher, el dato ha crecido en 90.000 personas desde la última vez que informó al órgano, hace un mes.

"Más del 80 % de los recién llegados son sirios, y más de 86.000 han manifestado su intención de quedarse de forma permanente", explicó, el enviado antes de advertir que muchos de los que han llegado "necesitan algún tipo de ayuda".

Fletcher declaró que Siria está atravesando un momento "crítico pero prometedor".

Desde que inició el conflicto en 2011, la guerra en Siria ha provocado uno de los mayores éxodos de la historia reciente. Se estima que provocó más de seis millones de refugiados en países vecinos.

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El pasado mes de marzo, ACNUR, la agenca de la ONU para Refugiados, informó que, desde finales de 2024, más de 1,5 millones de refugiados habían vuelto a sus hogares, aunque advirtió de que esos retornos están incrementando la presión sobre unos servicios básicos que ya están debilitados.

A finales de 2024, cayó el régimen de Bachar al Asad, lo que puso fin a un ciclo político de más de cincuenta años y abrió una etapa de transición.

Además, en los últimos meses, la guerra en Oriente Medio, iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, y la posterior expansión del conflicto a la región, entre otros al sur del Líbano, han modificado las rutas migratorias.