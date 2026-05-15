Milán cae un 1,87 % ante la falta de acuerdos concretos en la cumbre entre Trump y Xi

Por otro lado, el índice general disminuyó un 1,72 % hasta los 51.719,33 enteros.

Durante la última jornada de la semana cambiaron de manos 630 millones de acciones por un valor de unos 4.599 millones de euros (unos 5.346 millones de dólares).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, reaccionó con decepción al término de la cumbre entre Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, ante la escasez de detalles sobre los expedientes comerciales abiertos.

A la incertidumbre geopolítica se sumó la presión por el alza del precio del crudo brent y el aumento en el rendimiento de la deuda soberana en los principales mercados.

Los títulos que registraron más perdidas estuvieron encabezados por la cementera Buzzi, que cayó un 4,25 %, seguida de la tecnológica STMicroelectronics (-4,22 %), la entidad bancaria Bper Banca (-3,69 %), la automovilística Stellantis (-3,51 %) y la compañía de servicios financieros Banca Mediolanum (-3,24 %).

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Por el contrario, solo registraron ganancias la aeroespacial Avio (2,09 %), la biotecnológica Diasorin (1,44 %), la especialista en soluciones auditivas Amplifon (0,46 %), el fabricante de vehículos industriales Iveco Group (0,04 %) y la operadora de telecomunicaciones Telecom Italia (0,03 %).