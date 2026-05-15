Opositoras Damas de Blanco lamentan que la presa cubana Sissi Abascal marchase al exilio

"Dos valientes Damas de Blanco, Sissi Abascal Zamora y su madre, Annia Zamora, llegaron al exilio, la opción fue salir de Cuba o quedarse presa", expresó Soler en redes sociales tras el arribo de ambas disidentes a la ciudad estadounidense de Miami.

Soler consideró que esa "no es de la forma que uno quisiera estar libre, pero el preso y su familia son los que deciden".

Asimismo resaltó que "Sissi y su madre Annia fueron dos mujeres a respetar" en el poblado de Carlos Rojas, de la provincia Matanzas (oeste), y afirmó que "con su ejemplo, coraje y el amor por su patria se convirtieron en líderes de este lugar".

Soler recordó que Abascal es una de las mujeres más jóvenes del movimiento Damas de Blanco, donde ingresó "solo con 16 años".

El colectivo independiente Justicia 11J, que se ha encargado de documentar las detenciones, procesos judiciales y violaciones de derechos humanos en la Isla, celebró en las redes sociales que "Sissi esté fuera de las rejas".

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Pero también exigió que "sean liberadas todas las personas presas por motivos políticos, sin imponerles como condición el destierro".

De igual manera, la ONG Cubalex subraya que Sissi Abascal "es forzada a abandonar Cuba, condicionando su libertad al exilio" y "sale del país junto a su madre Annia Zamora".

Añade que en 2025 las autoridades cubanas negaron a Abascal el beneficio de pasar a un régimen de mínima severidad, y también la libertad condicional.

"Hoy, prefieren darle el beneficio de libertad condicional (a discreción de las autoridades) para exiliarla, que ubicarla en un régimen menos severo dentro de Cuba", señaló Cubalex.

Abascal fue condenada a seis años de cárcel por los delitos de "desorden público", "desacato" y "atentado", por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores en décadas en Cuba.

La liberación de Abascal coincidió con la publicación del último informe de la ONG Prisoners Defenders, en el que la ONG con sede en Madrid registró 1.260 presos políticos en Cuba.