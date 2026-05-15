Pedro Sánchez avala la "coherencia" de que España no esté en Eurovisión

"Es una cuestión de coherencia, responsabilidad y humanidad. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia", argumentó.

En un vídeo difundido en Instagram, Sánchez se refiere a la decisión tomada en septiembre pasado por el Consejo de Administración de RTVE de retirarse de la edición de Eurovisión de este año en protesta por la participación de Israel tras una intensa campaña militar en la franja palestina de Gaza.

Una decisión, según Sánchez, "coherente y necesaria" para "plantarse ante la injusticia", ya que el compromiso de España con los derechos humanos y con la legalidad internacional "se expresa también a través de la cultura".

"Cuando Rusia invadió Ucrania fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel, no puede haber dobles estándares", continúa.

Reafirma el compromiso de España con el festival musical europeo, que nació para promover "precisamente la paz, para acercarnos y para celebrar la diversidad del continente".

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Frente a la "guerra y el genocidio, el silencio no es una opción", se muestra contundente el presidente español, que enfatiza que no se puede permanecer indiferente ante lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano, en alusión a los ataques del ejército israelí.

También recuerda que tampoco participarán en esta edición de Eurovisión Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia, y que el festival no contará con el apoyo de muchos fans de toda Europa.