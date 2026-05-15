Primer ministro libanés carga contra Hizbulá coincidiendo con las negociaciones con Israel

"Suficiente con las aventuras temerarias al servicio de proyectos e intereses extranjeros, la última de las cuales es una guerra que no elegimos sino que nos fue impuesta y que ha llevado a que Israel ocupe 68 pueblos, aldeas y lugares", dijo el dirigente en un discurso durante un evento.

En esta línea, consideró un insulto a la inteligencia que algunos califiquen de "victorias" una situación que trajo muerte, destrucción y desplazamientos forzosos.

Según el primer ministro, la permanencia del Estado libanés requiere que solo las instituciones oficiales tengan capacidad de decisión, que todas las armas estén en manos del Ejército y que nadie esté por encima de la ley.

Salam no mencionó de forma explícita a Hizbulá, que a comienzos de marzo lanzó un ataque contra Israel en defensa de su aliado Teherán, lo que derivó en una cruenta ofensiva aérea israelí contra el Líbano y una invasión terrestre aún en marcha en el sur del país.

En este contexto, el Gobierno libanés reafirmó sus intenciones de desarmar a la formación chií, que controla de facto varias regiones del país.

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Para salir de la actual situación, el mandatario abogó por trabajar de forma interna para fortalecer las instituciones y por "movilizar todo el apoyo árabe e internacional para fortalecer nuestra posición en las difíciles negociaciones que comenzaron ayer", indicó.

Este jueves y viernes, Líbano e Israel llevaron a cabo una nueva ronda de diálogo en Washington, que se desarrolló sin participación de Hizbulá y durante la que ambas partes acordaron extender 45 días más frágil el alto el fuego en vigor.