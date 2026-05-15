Serralves (Portugal) inaugura una muestra de la destacada Colección Duerckheim

Esta muestra incluye cerca de 90 obras de 34 artistas contemporáneos internacionales, de las cuales "la gran mayoría" nunca ha sido exhibida al público, incluidas instalaciones de Damien Hirst, Hermann Nitsch y Darren Almond, precisó la organización en un comunicado.

También se incluirán obras de figuras como Tommy Ballestrem, Isaak Brodski, Roman Buxbaum, Leon Delarbre, Cerith Wyn Evans, Antony Gormley, Peter Gut, Zhang Huan, Alfred Kremer, Carl-Heinz Wegert y Rémy Zaugg.

Una obra central será 'Dat rosa mel apibus' (2010-2011), de Anselm Kiefer; que se sumará a otras como 'Fahter (Divided)' (2011), de Damien Hirst, o una galería con más de 30 dibujos de artistas como Francisco Goya, Markus Lüpertz, A. R. Penck, Blinky Palermo y Gerhard Richter.

La directora adjunta del Museo Serralves, Marta Moreira de Almeida, es la comisaria de esta exposición, que ha trabajado "en estrecha colaboración" con el coleccionista Christian Duerckheim.

La Colección Duerckheim es resultado de cuatro décadas de trabajo del industrial alemán Christian Duerckheim, que se centró en buscar a artistas que "enfrentaron con determinación los desafíos éticos de contextos sociales e históricos marcados por la turbulencia y el desorden".

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En ese sentido, esta exposición se presenta como parte del depósito a largo plazo de la colección en Serralves, realizado en 2024.

La organización indicó que la muestra está estructura en torno a los temas 'sociedad, guerra y religión' por ser "tres grandes fuerzas que moldearon la historia de la humanidad" y busca destacar la forma en la que estas fueron "invocadas e instrumentalizadas" para beneficiar "agendas más oscuras, frecuentemente de naturaleza egoísta".

"Esta exposición busca evidenciar la idea de que la percepción es muchas veces engañosa, particularmente en una época de inestabilidad e incertidumbre", añadió la Fundación, que aclaró que también reflexiona sobre cómo la experiencia contemporánea está "cada vez más moldeada" por las redes sociales, la desinformación, el aumento de autoritarismos y la intensificación de los conflictos geopolíticos.

En la nota, Christian Duerckheim aseguró que están "muy satisfechos" por esta asociación con la Fundación Serralves, y señaló que esta muestra es "más relevante que nunca".

"Ante crisis históricas y políticas cada vez más intensas, estas obras pueden seguir de guía para comprender los riesgos y peligros que enfrentamos", afirmó.

BPI y Fundación 'La Caixa' son mecenas de esta exposición, que estará abierta al público hasta el 1 de noviembre de 2026.

La Fundación Serralves, ubicada en el norte de Portugal, gestiona un importante conjunto patrimonial, que incluye el Museo de Arte Contemporáneo Serralves, uno de los centros culturales más destacados de Portugal, y la Casa do Cinema Manoel de Oliveira.