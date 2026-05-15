Stellantis retoma su cooperación con Dongfeng y fabricarán en China coches Peugeot y Jeep

El proyecto común contempla en primer lugar la producción en las instalaciones de DPCA (Dongfeng Peugeot Citroën Automobile) de Wuhan de dos coches de Peugeot basados en el "lenguaje estilístico" de los prototipos que la marca francesa había mostrado en el Salón del Automóvil de Pekín de este año, precisó Stellantis en un comunicado.

Esos modelos estarán destinados al mercado chino, pero también a la exportación, "en el marco del plan de crecimiento internacional de Peugeot".

En paralelo, también se contempla el ensamblaje en la factoría DPCA de Wuhan igualmente a partir del año próximo de dos vehículos todoterreno de la marca Jeep de Stellantis que irán destinados "a los mercados globales".

El proyecto representa una inversión de más de 8.000 millones de yuanes, lo que equivale a unos 1.000 millones de euros, de los cuales Stellantis aportará unos 130 millones de euros.

Además, Stellantis y Dongfeng han suscrito un protocolo de acuerdo no vinculante para reforzar más su cooperación, sin dar precisiones de cómo podría traducirse.

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El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, destacó que el compromiso estratégico entre los dos grupos busca aprovechar mejor las bazas de cada uno para lanzar "nuevos vehículos que integran tecnologías eléctricas punteras de marcas reconocidas y apreciadas por los clientes del mundo entero".

Su homólogo de Dongfeng, Yang Qing, señaló por su parte que "al combinar las bazas industriales de la provincia de Hubei (donde está Wuhan), la implantación mundial de Stellantis y las tecnologías de vehículos eléctricos inteligentes de Dongfeng, este acuerdo abre una nueva vía basada en la complementariedad y los beneficios compartidos para el conjunto de las partes".

El dirigente del fabricante chino se mostró convencido, además, de que supondrá "un nuevo impulso potente para la transformación de DPCA", una alianza creada hace 34 años.

Este anuncio llega sólo dos días después de que el gigante chino BYD hubiera explicado que está negociando con Stellantis y con otros fabricantes europeos para poder disponer de factorías en las que producir sus propios coches en el Viejo Continente.

Stellantis tiene acuerdos con otro grupo chino, Leapmotor, que, según se avanzó la semana pasada, va a fabricar un modelo eléctrico en la planta del primero en Figueruelas (Zaragoza) y otro en la de Madrid, con la que podría quedarse incluso con la propiedad.