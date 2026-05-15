Tokáyev rechaza la idea de crear una alianza militar de países túrquicos

"Últimamente se habla de una alianza militar (...) Kazajistán considera que esa postura debe ser rechazada. Para nosotros, fortalecer la unidad del mundo túrquico es muy importante y una prioridad urgente", afirmó Tokáyev en Turkestán, ciudad kazaja que acoge hoy una cumbre informal de los líderes de la OET.

El mandatario kazajo enfatizó que la OET, que integran también Azerbaiyán, Uzbekistán, Turquía y Kirguistán, no es un proyecto geopolítico ni una organización militar, sino una plataforma que fortalece la cooperación comercial, económica, tecnológica, digital, cultural y humanitaria entre los países miembros.

Por su parte, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, señaló que la OET se convierte en un actor cada vez más importante en la política mundial.

"Hoy, el peso internacional de la Organización de Estados Túrquicos está creciendo, y su papel y posición en los procesos globales no hacen más que fortalecerse", afirmó Aliyev.

El líder uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, consideró que los procesos de integración entre los pueblos turcos son importantes para un desarrollo sostenible, sobre todo en un momento en que "la desconfianza en las relaciones internacionales está aumentando en diversas regiones del mundo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La integración del mundo turco es una cuestión estratégica a largo plazo que beneficia directamente a nuestros pueblos", aseguró Mirziyoyev, añadiendo que el PIB combinado de los países de habla turca ha superado los 2,4 billones de dólares y está demostrando un crecimiento sostenible.

Dado que el tema principal de la cumbre actual era la inteligencia artificial y el desarrollo global, el líder kazajo propuso la creación de un centro tecnológico conjunto para los estados túrquicos, denominado Turkic AI.

También propuso el reconocimiento mutuo de documentos electrónicos y firmas digitales entre los miembros de la OET, lo que facilitaría significativamente el comercio y las relaciones económicas.

Al hablar sobre la importancia de la digitalización, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señaló que la transformación digital no debe convertirse en una amenaza.

"La inteligencia artificial debe considerarse una oportunidad, pero es fundamental abordarla correctamente para evitar que se convierta en una herramienta de dominio global. Debemos prestar especial atención a la reducción de la brecha digital entre países desarrollados y en desarrollo. Esto debe formar parte de nuestro enfoque general", enfatizó Erdogan.

También destacó la necesidad de ampliar el uso de un alfabeto turco unificado y fortalecer la cooperación en ciencia, educación y tecnologías de inteligencia artificial.

"Es importante ampliar el uso del alfabeto turco de 34 letras y apoyar las iniciativas científicas y educativas en los países miembros. El desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial para apoyar las lenguas y el patrimonio cultural del mundo turco reviste especial importancia", insistió.

Los participantes en la cumbre en Turkestán también debatieron la iniciativa de Turquía sobre la creación de una OET+, cuyo objetivo es ampliar la cooperación con países y organizaciones que deseen unirse a los países túrquicos.