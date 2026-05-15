Tribunal ruso falla a favor del Banco Central en su demanda contra la belga Euroclear

El juicio se celebró a puerta cerrada y el depositario europeo tiene previsto apelar la decisión, informa la agencia Interfax.

"El derecho a un juicio justo fue claramente vulnerado. Dada la naturaleza confidencial del proceso, a la que nos opusimos, no podemos revelar información adicional", declaró el abogado Serguéi Savéliev, que representa a Euroclear.

Mientras, el Banco Central Ruso se mostró satisfecho con el fallo, aunque adelantó que aún no se sabe si este entrará en vigor, ya que puede ser recurrido.

"Estamos satisfechos con la decisión del tribunal, que reconoció la ilegalidad de las acciones del depositario Euroclear que causan pérdidas al Banco de Rusia", señala el comunicado del BCR.

El BCR anunció en diciembre pasado que demandaría a Euroclear "con el objetivo de obtener una indemnización por los daños causados" por el uso de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El órgano, presidido por Elvira Nabiúlina desde 2013, sostiene que las decisiones de Euroclear "causaron daños al BCR debido a la incapacidad de gestionar el efectivo y los valores pertenecientes" allí depositados.

Las autoridades rusas denunciaron que las decisiones de la Comisión Europea sobre la propuesta de préstamo para las reparaciones a Ucrania son ilegales por el uso de activos ajenos sin consentimiento.

Los países de la Unión Europea aprobaron en el pasado la inmovilización indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos de Rusia congelados por las sanciones a Moscú tras el inicio de la guerra en Ucrania, que podrían ser destinados a financiar la reconstrucción de ese país.

Anteriormente, Euroclear se había mostrado contrario a la confiscación de los activos rusos llamando la atención a que ello llevaría a Rusia a confiscar activos europeos o belgas.