Trump afirma que Marco Rubio se veía "muy bien" con la ropa de Maduro el día de su captura

"Creo que se veía muy bien con ese conjunto. Miren, no sé si yo lo llevaría, pero pienso que se veía muy bien", bromeó ante la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de regreso a Washington tras reunirse en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping.

El pasado martes, durante el vuelo hacia China, el jefe de la diplomacia estadounidense vistió un conjunto deportivo gris de la marca Nike, el mismo modelo que llevaba Maduro cuando fue capturado por militares estadounidenses en Caracas el 3 de enero.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, le tomó una fotografía de pie, con gesto serio y las manos en los bolsillos, que se viralizó rápidamente y fue utilizada por cuentas cercanas al Gobierno para burlarse del depuesto líder chavista.

Preguntado en una entrevista con la cadena NBC en Pekín, Rubio negó que hubiera un mensaje oculto detrás de la imagen e incluso bromeó con que Maduro le "copió" el atuendo porque él lo adquirió primero.

"Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. En definitiva, es un traje cómodo. No lo sé. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto", dijo entre risas.

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En las últimas semanas, Rubio ha aumentado su presencia en redes sociales, en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible pugna con el vicepresidente, JD Vance, por la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2028, a las que Trump no puede presentarse.