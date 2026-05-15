Un audio atribuido a guerrilleros invitando a votar por Cepeda agita la campaña colombiana

La grabación, que está en poder de las autoridades, contiene referencias explícitas a la candidatura de Cepeda y amenazas económicas contra habitantes de comunidades rurales que no se alineen con las órdenes del grupo armado.

"Ojalá gane el compañero Cepeda (...) porque ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años", se escucha decir al presunto guerrillero, que medios locales han identificado como Rogelio Benavides, en un mensaje dirigido a comunidades rurales del selvático departamento de Guaviare (centro-sur).

En el mismo audio, el hombre advierte que quienes no se "carneticen" (empadronen) o "afilien" deberán pagar sumas de dinero o abandonar esa región, lo que distintos sectores interpretaron como una presión ilegal sobre la población civil en plena campaña electoral.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la incidencia de los grupos armados ilegales en procesos electorales en Colombia, un fenómeno documentado durante décadas en regiones afectadas por el conflicto interno, donde guerrillas, paramilitares y bandas criminales han ejercido presión sobre votantes, candidatos y autoridades locales.

Tras conocerse la grabación, Cepeda, senador del partido oficialista Pacto Histórico, rechazó cualquier vínculo con acciones de grupos armados ilegales y pidió a las autoridades investigar los hechos.

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"Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo (...) aceptamos esta clase de acciones", expresó el candidato en sus redes sociales.

Cepeda agregó que recibió información de organizaciones sociales, autoridades y la Defensoría del Pueblo sobre presiones de actores armados en algunas zonas para influir en el voto y pidió que "sus responsables sean investigados y sancionados con todo el rigor de la ley".

Las declaraciones del candidato que lidera la intención de voto en las encuestas y al que sus contendientes tildan como "el sucesor" del presidente de Gustavo Petro, provocaron reacciones de distintos sectores políticos.

La senadora opositora Paloma Valencia, candidata presidencial del partido Centro Democrático, aseguró que las disidencias "están felices con la paz total que les entregó el territorio" y acusó al Gobierno de permitir que "los fusiles elijan al 'heredero'".

Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López afirmó que más de cinco millones de colombianos viven en territorios bajo presión de grupos armados y advirtió que un eventual respaldo electoral promovido por organizaciones ilegales "no es ninguna risa ni despropósito".