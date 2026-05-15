Un nuevo libro sugiere el que el mánager de los Beatles fue asesinado por la mafia

Considerado como una de las figuras clave en el ascenso a la fama de la banda, Epstein fue hallado muerto en 1967 en su casa de Londres a causa de una sobredosis accidental de barbitúricos, tal y como certificaron los informes médicos oficiales.

No obstante, un nuevo trabajo del escritor y biógrafo de los 'Beatles' Philip Norman recupera una entrevista hasta ahora inédita concedida por el conocido gángster inglés Reggie Kray (1933-2000), quien desvía el tiro hacia el crimen organizado estadounidense.

A su juicio, Epstein podría haber sido víctima de un sicario contratado por la mafia después de que no prosperara un acuerdo encaminado a distribuir productos del grupo en Estados Unidos, lo que provocó pérdidas económicas entre partes interesadas.

"Es fácil matar a alguien y que parezca que ha sido una sobredosis", dice Kray en la citada entrevista, recuperada en el libro 'Mr Moonlight: Brian Epstein and the Making of the Beatles', que sale al venta el próximo 18 de junio.

En sus páginas también se incluyen declaraciones de uno de los socios de Epstein en EE.UU., quien aseguró que recibió una llamada anónima semanas antes de la muerte del mánager en la que le dijeron: "Pronto oirás que Brian Epstein ha tenido un accidente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El propio Norman ha explicado que siempre tuvo sospechas sobre la versión oficial, aunque solo comenzó a indagar a fondo tras conocer la existencia de la entrevista concedida por Kray en 1995 al periodista del diario 'Liverpool Echo' Peter Trollope.

Trollope visitó a Kray en la prisión de Parkhurst porque el gángster quería hablar sobre la creación de un gimnasio de boxeo para niños en zonas deprimidas Liverpool, pero al saber del interés del entrevistador en la música viró la conversación hacia el asunto de Epstein.

"Íbamos a chantajearlo", le cuenta Reggie, quien junto a su hermano Ronnie también organizaban fiestas en Londres en la década de los 60 y, al parecer, tenían fotos comprometedoras de Epstein con otro hombre, cuando la homosexualidad era ilegal en el Reino Unido.

"Nosotros controlábamos Londres, pero buscábamos formas de expandirnos. Habíamos oído que Epstein estaba en problemas. Ronnie tuvo la idea de que, si conseguíamos que nos cediera a los Beatles, eso habría sido un pasaporte a la fama mundial", expone Kray en la entrevista.

Y añade: "Íbamos a chantajear a Epstein con las fotografías, pero entonces resulta que muere".