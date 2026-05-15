Wall Street abre en rojo ante la falta de avances sobre Irán en la cumbre entre Trump y Xi

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 439 puntos, hasta los 49.623; el selectivo S&P 500 retrocedía un 1,19 %, hasta los 7.411 enteros; mientras que el tecnológico Nasdaq descendía un 1,72 % hasta los 26.176 puntos.

Los inversores se mostraron decepcionados después de que la cumbre entre Trump y Xi concluyera sin ningún gran acuerdo al término de la visita de Trump al país asiático.

"No hablamos de aranceles. Quiero decir, están pagando aranceles. Están pagando aranceles sustanciales, pero no hablamos de eso", expresó Trump sobre la guerra comercial entre ambas potencias.

Ambos mandatarios sí compartieron que el estrecho de Ormuz debe seguir siendo una vía marítima libre y que Irán no debería poder exigir pagos por el uso de las rutas marítimas.

En el plano corporativo, las tecnológicas sufrían pérdidas generalizadas, con Intel cayendo un 7,66 %.

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Otras empresas del sector también empezaban la jornada retrocediendo en bolsa. Nvidia cedía un 4,24 %, Micron perdía un 5,87 % y Advanced Micro Devices (ADM), otro 3,90 %.

La empresa de inteligencia artificial (IA) especializada en chips de alto rendimiento Cerebras perdía un 5,48 %, después de debutar ayer en Wall Street en una jornada en la que sus títulos llegaron a alcanzar hasta los 385 dólares.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 2,96 %, hasta los 104,16 dólares el barril, a las 09:00 hora local (13:00 GMT).

Al margen, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años superaba el 5,1 %, su nivel más alto en casi un año, impulsado por la subida del precio del petróleo y una inflación en el mes de abril superior a la proyectada.