Bruselas celebra el 30 aniversario del desfile anual Orgullo LGTBI con miles de personas

Este año, el popular evento se celebra bajo el eslogan "cuando los tiempos se oscurecen, brillamos con más fuerza" para mandar un mensaje "más esencial que nunca en un contexto global incierto, donde los derechos de las personas LGBTQIA+ todavía se ven cuestionados con demasiada frecuencia", señalaron los organizadores en un comunicado.

"Hace treinta años, para mucha gente seguía siendo peligroso, o incluso imposible, mostrarse tal y como eran. El hecho de que hoy podamos celebrar juntos aquí con tanta gente es fantástico. Podemos estar verdaderamente orgullosos de ello", explicó al medio local Bruzz Alan De Bruyne, quien durante 8 años trabajó como coordinador para el evento.

Sin embargo, también hizo referencia a las dificultades a las que el colectivo todavía se enfrenta, citando a países como Estados Unidos o Senegal donde se está produciendo un retroceso en derechos y un aumento de violencia contra la comunidad LGBTQIA+.

"Los derechos nunca se dan por sentados, (...) pero es precisamente en los momentos oscuros cuando seguimos siendo visibles, con purpurina, música y solidaridad. Esa ha sido siempre la fuerza del Orgullo", indicó.

La marcha del Orgullo comenzó a las 2 de la tarde en Mont des Arts, en el corazón de Bruselas, donde tras caminar por el centro de la ciudad los participantes regresarán para asistir a los diferentes conciertos, drag shows y otros espectáculos programados.

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Los organizadores dijeron esperar la participación de unas 200.000 personas.