Cuba realizó su ejercicio anual 'Meteoro' para prepararse ante eventuales desastres

El Meteoro coincidió esta vez con el Día Nacional de la Defensa que se realiza cada viernes desde inicios de año, con el objetivo de “incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal” ante una posible intervención militar, en medio de las tensiones entre La Habana y Washington.

Dos semanas antes del inicio de la temporada ciclónica 2026 -que comprende del 1 de junio al 30 de noviembre-, en el Meteoro, se “evaluaron las vulnerabilidades para perfeccionar los sistemas de vigilancia y fortalecer la preparación de la población”, indicaron las autoridades cubanas.

Además señalaron, que se comprobaron “las fuerzas y medios para la respuesta y recuperación ante situaciones de desastres”.

En este tipo de acciones preventivas, las autoridades cubanas junto con fuerzas especializadas del Cuerpo de Bomberos, la Policía y los servicios de urgencia médica, realizan simulacros ante posibles eventos que puedan impactar al país caribeño como sismos, huracanes, sequía, entre otros.

En este sentido, el Instituto de Meteorología (Insmet) ya había alertado a inicios del presente mayo sobre el desarrollo, de manera rápida, de un evento El Niño-Oscilación del Sur, provocando una disminución en la temporada lluviosa en Cuba, y también en la actividad ciclónica.

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La temporada ciclónica 2026 será “menos activa de lo normal”, con la posible formación de cinco huracanes en el Caribe y con una probabilidad del 40 % de que uno afecte a la isla, advirtió el Insmet.

También, puntualizó que “ese valor es ligeramente superior al peligro climatológico promedio para el país caribeño, que es de 35 %; mientras que la posibilidad de que una tormenta tropical afecte a Cuba llega al 75 %”.

El centro de pronósticos cubano refirió que durante la temporada de ciclones en el Atlántico, el golfo de México y el Mar Caribe en 2026 se pronostica la formación de 11 ciclones tropicales en toda la cuenca del Atlántico Norte.

De esos fenómenos meteorológicos, cinco podrán alcanzar la categoría de huracán y de ellos, solo dos podrían llegar a considerarse de gran intensidad (categoría 3 o más de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson), de acuerdo con el informe.

Otras agencias de meteorología, universidades e instituciones ya han ofrecido también las primeras estimaciones de la actividad de la temporada ciclónica 2026 y han indicado que será algo por debajo del promedio en su pronóstico inicial, con unas 13 tormentas nombradas.