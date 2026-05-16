Delegación sueca pide bajar temperatura en Eurovisión tras desmayo de cantante

"Estamos manteniendo un diálogo sobre la temperatura en la sala", dijo la jefa de la delegación sueca, Lotta Füreback, en declaraciones a los medios de ese país.

Según explicó, Suecia ha recibido permiso ya para introducir algunos cambios, con el fin de "prevenir que lo que ocurrió ayer ocurra de nuevo".

Así por ejemplo, para que la artista tenga más tiempo para recuperarse, no participará en la ceremonia de apertura en la que todos los concursantes desfilan por el escenario con las banderas de sus países.

"Hemos recibido permiso para que Felicia se cambie después de su actuación y no tenga que estar sentada con el estrecho traje en la 'green room' durante la larga retransmisión", agregó Füreback, en alusión a la sala donde se reúnen los artistas cuando no están actuando.

La propia cantante explicó que su desmayo se debió a que estaba agotada porque no había bebido agua ni había comido de forma adecuada y hacía mucho calor.

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"Recibí una ayuda excelente del personal médico del lugar. Ahora he dormido bien, he tomado todo el agua que podía y he comido. ¡Estoy súper preparada para este día!", dijo en declaraciones a los aficionados en Viena.

Este sábado se celebra la gran final de Eurovisión, con Finlandia y Australia como favoritos, en una edición marcada por el boicot de España y de otros cuatro países en protesta porque Israel no haya sido excluido por su ataques a la población civil en Gaza.