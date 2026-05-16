Detenido un segundo miembro de la tripulación de petrolero inmovilizado por Suecia

"Se ha iniciado una nueva investigación preliminar", indicó la Guardia Costera en un comunicado en el que explicó que el nuevo detenido es sospechoso de haber cometido falsedad documental.

Las diligencias abiertas el pasado marzo, que llevaron a la detención del capitán, de nacionalidad rusa, están relacionadas con presuntas infracciones a la Ley Marítima, puesto que es posible que el buque no cumpliese con los requisitos necesarios para poder navegar, recordó la Guardia Costera sueca.

No obstante, el capitán del barco fue más tarde puesto en libertad y un nuevo oficial asumió la responsabilidad por el navío, el cual remitió nuevos documentos a la Autoridad Sueca de Transporte, explicó el comunicado.

"Se sospecha de que también estos documentos son falsos. Ahora un segundo miembro de la tripulación ha sido detenido y está en marcha una nueva investigación preliminar", agregó, sin detallar si se trata del segundo capitán.

El Sea Owl, que se halla en la lista de barcos sancionados por la Unión Europea (UE) por contribuir presuntamente a evadir las sanciones al petróleo ruso, fue inmovilizado cuando navegaba bajo bandera de las Islas Comoras.

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Sin embargo, la Guardia Costera sueca sospechaba que no figuraba realmente en el registro de barcos de ese Estado y estaba por ello navegando bajo falsa bandera.