España considera un "insulto" que el director de Eurovisión hable del regreso de Rusia

Opinó que, con esto, Green solo quiere "justificar su doble rasero con Israel", en alusión a que a este país no ha sido expulsado del certamen por su intensa campaña militar en la franja palestina de Gaza, considerada por algunos actores un "genocidio".

En un mensaje en X, López explica que ya había advertido en el Parlamento español, en noviembre de 2025, de que Eurovisión abriría la puerta a Rusia, pese a la invasión de Ucrania, que comenzó a últimos de febrero de 2022.

"Confiemos en que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) rechace formalmente estas declaraciones, que destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España. Es hora de un tiempo nuevo", concluye el presidente de RTVE en ese mensaje en la red social.

La televisión estatal de España y las de Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia decidieron no estar en Eurovisión 2026, que se celebra este sábado en Viena, tras el apoyo de la UER a la participación de Israel, pese a la guerra de Gaza.

La corporación audiovisual pública español tampoco retransmitirá hoy el concurso musical.