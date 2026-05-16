Judith Godrèche, la gran abanderada del 'Me Too' francés, adapta a Annie Ernaux en Cannes

Con su hija, la actriz Tess Barthélemy, en el papel protagonista del que es el primer largometraje dirigido por Godrèche, la película se basa en la obra homónima 'Memoria de chica' ('Mémoire de fille', 2016) de Ernaux, en la que, como es característico, queda retratado un episodio de la propia vida de la autora.

En la ópera prima de Godrèche (París, 1972), que en Cannes compite en la sección 'Una cierta mirada', el personaje de Ernaux acude a la ciudad de Ruán (noroeste de Francia) para dar un discurso y eso hace que sus recuerdos vuelvan a 1958, a sus primeras y traumáticas experiencias en la cama con un hombre.

Llegada de un ambiente rural, la joven Ernaux, libre de la mirada de sus padres por primera vez, sufre un choque al confrontarse con las experiencias de otros jóvenes que trabajan con ella, como monitores en una colonia de verano.

"Annie (Ernaux) pone su vivencia íntima al servicio de desvelar mecanismos colectivos y, gracias a ello, permite reencontrarse con uno mismo. Ella considera lo que le ocurre como algo susceptible de ser emplazado de una manera sociológica, histórica, partiendo de lo íntimo", expresó Godrèche en un texto sobre la película publicado este sábado por el festival.

Antes de empezar a preparar este proyecto Godrèche ya había leído a la Premio Nobel de Literatura de 2022, pero no este texto concreto, admitió, y de él le llamó la atención en particular la mirada de Ernaux, de 85 años, sobre el mundo, sobre la "dominación masculina" y sobre "el deseo de pertenecer a un grupo".

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"Annie Ernaux me ha hecho el honor de darme los derechos de su libro. Me ha regalado su confianza. Es un regalo. Era necesario que lo hiciera bien. No he parado de pensarlo. Pusimos una foto de ella en el rodaje. Ella velaba por nosotros y viceversa, mientras nosotros contábamos su historia", destacó la cineasta y actriz francesa en su mensaje.

Godrèche ya había presentado una obra suya detrás de la cámara en Cannes, el cortometraje 'Moi Aussi' ('Yo también') en 2024, poco después de haber hecho públicos los abusos sexuales a los que los directores Benoît Jacquot y Jacques Doillon la habían sometido en los rodajes cuando era una actriz adolescente.

La ruptura de ese silencio, que había mantenido durante décadas, la convirtió en el símbolo de un nuevo impulso del movimiento 'Me Too' en Francia, con una cascada de nuevos casos que se fueron revelando durante meses.