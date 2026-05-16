La tensión crece en Somalia tras anuncio del presidente de extender su mandato hasta 2027

El anuncio se produjo este viernes unas horas después de que colapsaran las negociaciones de alto nivel entre el Gobierno federal y los líderes de la oposición en la base militar y diplomática del Complejo de Halane en Mogadiscio, capital somalí, en la que mediaron representantes de Estados Unidos y Reino Unido, según recogen medios locales este sábado.

Durante las celebraciones del Día Nacional de la Juventud Somalí el viernes, el mandatario insistió en que las enmiendas aprobadas en marzo son jurídicamente vinculantes y declaró que a su gobierno le queda un año más de mandato.

“El mandato del Parlamento y del presidente expirará el 15 de mayo de 2027. No es lo que yo quería, pero es conforme a la aprobación de las instituciones pertinentes”, afirmó Mohamud.

La disputa se centra en el modelo electoral. Según la Constitución provisional de Somalia de 2012, el mandato presidencial de cuatro años expiraba este viernes, pero las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento en marzo extendieron el mandato presidencial a cinco años.

La medida no fue aceptada por todos los actores políticos de Somalia -un país dividido en diferentes administraciones regionales con una alta autonomía- y es vista por sus críticos como una usurpación ilegal del poder, entre ellos los líderes de la oposición.

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El líder de la oposición y exprespresidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed (2009-2012) argumentó que el mandato de Mohamud ya había expirado según el anterior marco constitucional.

“Nuestro poder reside en la ley. No tenemos armas ni recursos financieros, solo la ley. Su mandato ha expirado y usted es un expresidente”, dijo Sheikh Sharif en rueda de prensa el viernes.

Tras el fracaso de las negociaciones y ante el cruce de acusaciones en los medios de comunicación locales, la comunidad internacional hizo un llamamiento a la calma e instó a todas las partes a retomar el diálogo para resolver la disputa electoral.

La crisis política se desarrolla mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

El país vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al territorio sin un gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.