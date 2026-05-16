Las exportaciones de Perú crecieron un 37,8 % durante el primer trimestre de 2026

El resultado de los primeros tres meses de 2026 fue explicado, principalmente por el aumento internacional de los precios, en un 37,3 %, precisó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Las cifras ofrecidas por el ente emisor fueron superiores a las que publicó el pasado 8 de marzo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que informó que las exportaciones nacionales habían crecido en un 33,5 % en el primer trimestre, al superar los 27.200 millones de dólares.

El ministerio explicó, en ese momento, que el incremento se debía al alza de ventas al exterior de minerales, productos pesqueros y agropecuarios.

El BCRP precisó este sábado que durante marzo pasado las exportaciones totales del país alcanzaron los 9.947 millones de dólares, un incremento del 38,4 % en relación al mismo mes del año anterior.

El resultado del mes fue explicado por el incremento del 38,7 % en el precio promedio de exportación, a pesar de que el volumen exportado registró una ligera caída del 0,2 %.

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El ente emisor agregó que el aumento de los precios respondió a las mayores cotizaciones internacionales de los metales, principalmente del cobre y el oro, lo que también impulsó los precios de los productos siderometalúrgicos.

También contribuyó el encarecimiento de los hidrocarburos, asociado al inicio de la guerra en Irán, y los mayores precios del café, la harina de pescado y el plomo, en este caso por el contenido de plata en sus embarques, indicó.

La reducción de los volúmenes se explicó, por su parte, por los menores envíos de gas natural, tras la deflagración que sufrió a inicios de marzo la tubería de gas natural de Camisea, en el sur del país, así como de harina de pescado, por la menor captura de anchoveta, y de los principales productos mineros, como el cobre y oro.

En su reporte de la semana pasada, el Ministerio de Comercio Exterior indicó que el total de exportadores durante el primer trimestre subió a 6.052, un incremento de 3,9 %, de los cuales el 62 % fueron micro, pequeñas y medianas empresas.

China fue el principal destino de las exportaciones peruanas, seguida por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que la región central de Huánuco reportó un alza de sus exportaciones del 677 %, seguida por la selvática Madre de Dios, con un 81 %; la sureña Arequipa, con un 73 %; y la norteña Áncash, con un 62 %.