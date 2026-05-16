Nuevo primer ministro iraquí aboga por superar las diferencias y reformar la economía

"La próxima fase se caracterizará por una auténtica colaboración nacional, superando las diferencias, y nos comprometemos a trabajar con diligencia para afrontar los desafíos", indicó el mismo día que asumió oficialmente su cargo, sustituyendo así a Mohamed Shia al Sudani (2022-2026), cuyo mandato estuvo marcado por una relativa estabilidad política y económica en un país lastrado por décadas de conflicto.

Para Al Zaidi, una de las principales prioridades de su Gobierno va a ser "el lanzamiento de un programa integral de reforma económica y financiera, orientado a construir una economía nacional sólida, diversificada y sostenible, que no dependa de un solo recurso", que se basa en "la revitalización de la industria, la agricultura, el turismo y la inversión".

Al Zaidi hace referencia al petróleo, que constituye la principal fuente de ingresos de Irak, país que es también el segundo mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), solo por detrás de Arabia Saudí.

Por otro lado, afirmó que trabajarán para "consolidar la seguridad y la estabilidad, proteger la soberanía de Irak y fortalecer" sus relaciones con los países árabes y a nivel internacional, "preservando así la postura y el papel histórico de Irak en la región".

"Irak merece resurgir, para que su pueblo viva con dignidad y vea un Estado fuerte, justo y capaz de cumplir sus aspiraciones", dijo, aunque admitió que "el camino de la reforma puede ser difícil, pero no imposible" cuando "los esfuerzos son sinceros" y se está unido.

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Irak cuenta con un nuevo Gobierno encabezado por el empresario tecnócrata, de 40 años, quien recibió el voto de confianza del Parlamento el pasado jueves, medio año después de las elecciones legislativas celebradas el 11 de noviembre de 2025.

La investidura puso fin a un prolongado bloqueo político derivado de las disputas entre los principales bloques del fragmentado Legislativo.

En la sesión participaron 266 de los 329 diputados, que aprobaron el programa ministerial y catorce carteras, mientras que cinco ministerios (Planificación, Cultura, Reconstrucción, Educación e Interior) quedaron pendientes de asignación.

La designación de Al Zaidi fue impulsada por el bloque chií Marco de Coordinación tras la retirada del ex primer ministro Nuri al Maliki y del propio Al Sudani, en un contexto de fuertes presiones internacionales y tensiones internas.

De hecho, Estados Unidos había advertido que retiraría su apoyo si regresaba al poder un dirigente considerado cercano a Irán, mientras que la influencia de milicias alineadas con Teherán y la necesidad de mantener el equilibrio entre Washington y la República Islámica condicionaron las negociaciones.

Bajo el sistema de reparto sectario vigente en Irak, la jefatura del Gobierno corresponde a un musulmán chií, en un esquema institucional que también reserva la Presidencia de la República a un kurdo y la del Parlamento a un suní.