Rusia acusa al OIEA de ignorar ataques ucranianos contra central nuclear de Zaporiyia

"Resulta alarmante que la Secretaría del OIEA haga la vista gorda ante los ataques diarios de las Fuerzas Armadas ucranianas contra la central nuclear de Zaporiyia", dijo a la prensa rusa, citado por TASS.

Según Lijachov, el OIEA también ignora los ataques ucranianos contra "la infraestructura civil y el asesinato de ciudadanos rusos por tropas ucranianas, y se limita a hacer declaraciones públicas sobre la amenaza de los sobrevuelos de drones cerca de las centrales nucleares ucranianas".

"El enemigo siembra deliberadamente el pánico en la ciudad (de Energodar, aledaña a la planta) e imposibilita la vida normal y pacífica", aseguró y añadió que "la gente tiene miedo de salir de sus casas".

Indicó que "estas tácticas de intimidación también van dirigidas a los empleados de la central nuclear, socavando directamente la seguridad nuclear de la central".

Añadió que la escalada de la situación en la zona de la central nuclear de Zaporiyia será un tema clave en las próximas consultas con la dirección de la OIEA, que dijo que se esperan para mediados de julio.

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Este sábado los directivos de la planta denunciaron que un dron ucraniano atacó las instalaciones, cayendo cerca de los reactores sin detonar.

Desde marzo de 2022, Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de atacar la planta, y desde ese mismo año el OIEA mantiene un equipo permanente de inspectores en esta instalación.