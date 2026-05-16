Rusia derriba 26 drones que volaban en dirección a Moscú

El jefe de la Administración capitalina informó en su cuenta de MAX, el Telegram ruso, de los sucesivos derribos en las proximidades de la ciudad.

El ataque con drones ucranianos continúa, según los canales rusos de monitoreo de peligro aéreo en Telegram.

A lo largo de la jornada los aeropuertos internacionales del sur de Moscú -Domodédovo, Zhukovski y Vnúkovo- pausaron sus operaciones durante varias horas.

Se trata del mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa tras el perpetrado a principios de mayo, cuando en las cercanías de Moscú fueron derribados cerca de medio centenar de drones.