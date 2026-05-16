UE advierte sobre "retroceso a escala mundial" en derechos humanos en día contra homofobia

"Estamos presenciando un retroceso global en materia de derechos humanos universales. La discriminación se está intensificando, incluso por motivos de orientación sexual e identidad de género", dijo la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, a través de un comunicado.

La jefa de la diplomacia europea añadió que "sesenta y cinco países aún penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, en clara violación del derecho internacional de los derechos humanos", e instó "a todos los Estados" a derogar estas leyes y a detener la aprobación de nuevas normas que discriminen a personas del colectivo LGTBI.

"Cuando se socava el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas LGTBI, la participación disminuye y las sociedades se vuelven menos inclusivas y menos democráticas", señaló el comunicado, añadiendo que "demasiadas personas LGTBI siguen enfrentándose a la violencia, la discriminación, el discurso de odio y la estigmatización, y son blanco de campañas de desinformación, simplemente por ser quienes son".

Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia el próximo domingo 17 de mayo, la UE reafirmó su "firme compromiso" con al defensa del colectivo y sus derechos.

"La UE seguirá abogando por una mayor protección de los defensores de los derechos humanos LGTBI, especialmente en contextos de reducción del espacio cívico y creciente represión", aseguró.

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Finalmente, Kallas mencionó que la nueva estrategia de la Comisión Europea para la igualdad LGTBIQ+ en los próximos años "reforzará la protección contra la violencia, contrarrestará el odio y la discriminación, incluso en línea, ampliará el espacio para que las personas vivan libre e igualitariamente y movilizará a la sociedad en su conjunto para lograr una igualdad real".