Un avión con 132 pasajeros se sale de la pista al despegar en Croacia sin causar heridos

El aeropuerto de la ciudad croata de Split informó en un comunicado de que el aparato, con destino a la ciudad alemana de Fráncfort, se salió de la pista por razones desconocidas y acabó deteniéndose en una zona de hierba en un lateral de la pista.

El avión sufrió daños al impactar con una de los pivotes que marcan el límite de la pista.

Todos los pasajeros y los cinco miembros de la tripulación fueron evacuados ilesos, y los equipos técnicos están trabajando para retirar el avión de las inmediaciones de la pista.

Las autoridades de seguridad aérea han informado de que se ha abierto una investigación para aclarar las causas del incidente.

El aeropuerto de Split es el segundo con más tráfico de Croacia, después del de Zagreb, con casi cuatro millones de pasajeros en 2025, según el portal especializado airserviceone.com.