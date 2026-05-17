Bulgaria recibe como una heroína nacional a Dara, la inesperada ganadora de Eurovisión

"Aunque somos un país pequeño, hemos demostrado que el éxito es posible. Búlgaros: crean, sueñen y trabajen duro, y su esfuerzo será recompensado", declaró en el aeropuerto de Sofía Darina Yotova, la artista de 27 años tras el nombre artístico Dara.

Bulgaria se impuso el sábado por sorpresa en la 70 edición de Eurovisión con 'Bangaranga', un festivo tema que la propia cantante definió como un himno a que creer en uno mismo significa que todo es posible.

"Gracias a todos los que están aquí. Tengo muchísimas ganas de sumergirme en el cariño de la gente y atesorar este momento para siempre. De disfrutar y canalizar toda esta energía de 'Bangaranga'", añadió la cantante, según informan los medios locales.

Bulgaria, que no aparecía entre las favoritas de las casas de apuestas, se impuso tanto en el voto de los jurados profesionales, que le otorgaron 204 puntos, como de la audiencia, que le dio 312.

Por detrás, con un total de 343 puntos, quedó Israel, a la que el televoto benefició enormemente y la hizo pasar del octavo puesto que le otorgaron los jurados, a la segunda posición en una tensa votación que no se decidió hasta el último momento.

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España y otros cuatro países no han participado este año en el festival como boicot a la presencia de Israel por los ataques de su Ejército a la población civil en Gaza, que han dejado más de 70.000 muertos, en represalia por los atentados de Hamás de octubre de 2023.

El avión en el que Dara voló a Sofía desde Viena, donde se ha celebrado Eurovisión, fue recibido en la pista por dos camiones de bomberos que usaron sus cañones de agua para crear un arco por el que pasó el aparato.

En la terminal, además de cientos de aficionados, le esperaban con una alfombra roja el ministro de Cultura, Evtim Miloshev, y Vasil Terziev, alcalde de Sofía, ciudad que acogerá la edición del año que viene del Festival.

"Hemos hecho algo grandioso por la música búlgara. Hay mucho talento en Bulgaria y aún nos queda mucho por conquistar el mundo", dijo Dara a los fans que la recibieron, y a los que animó a cantar 'Bangaranga'.

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, y la presidenta del país, Iliana Yotova, han emitido efusivos mensajes de felicitación.

"Felicito a Dara por su victoria en el Festival de Eurovisión de este año y a todos los artistas por unir a tantas personas a través del poder de la música. Espero con ilusión que mi país, Bulgaria, sea la sede de la próxima edición", ha declarado por su parte Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).