Decenas de guatemaltecos festejan el fin de la era de la fiscal Consuelo Porras Argueta

La concentración, convocada por colectivos ciudadanos, estudiantes y autoridades indígenas, y catalogada como una "fiesta de despedida" frente a la sede de la Fiscalía, en el centro de la capital, se inició en horas de la tarde y se extendió hacia la noche, entre exigencias de los asistentes para que la ahora exfiscal sea investigada por sus polémicas actuaciones judiciales.

Entre la quema de fuegos pirotécnicos y consignas que exigían justicia, la jornada transcurrió con actividades lúdicas, bailes populares y parodias teatrales que ironizaban sobre la gestión saliente.

Porras Argueta, quien ejerció el cargo durante dos períodos consecutivos (2018-2026), ha sido sancionada por 41 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, bajo acusaciones de socavar la democracia e intentar anular los resultados electorales de 2023, en los que resultó electo el actual presidente, Bernardo Arévalo de León.

Durante su administración, la sociedad civil, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional denunciaron la "instrumentalización de la persecución penal" para fines políticos, un mecanismo que forzó al exilio a decenas de jueces, magistrados y periodistas, y provocó la criminalización de líderes indígenas y operadores de justicia independientes.

El relevo se produce tras un tenso proceso de renovación de la Fiscalía General, obstaculizado por recursos legales resueltos a última hora por la Corte de Constitucionalidad, lo que permitió que este viernes el presidente Arévalo de León tomara juramento al abogado Gabriel García Luna para el período 2026-2030.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esperamos que el nuevo funcionario actúe con claridad, sabiduría y una ética inquebrantable", afirmó el mandatario Arévalo de León tras tomar el juramento a García Luna, un jurista de 49 años con trayectoria judicial que asumirá el cargo oficialmente este domingo a las 0.00 hora local (06.00 GMT) con el reto de recuperar la autonomía institucional.