Defensoría del Pueblo llama al Estado boliviano a garantizar derechos de población LGBT+

La entidad defensora de derechos humanos pidió "al Estado boliviano y a las nuevas autoridades departamentales y municipales", que asumieron sus cargos a principios de este mes para el periodo 2026-2031, a "garantizar los derechos de la población LGBTI+" mediante políticas públicas sostenibles.

También expresó su preocupación por la reciente eliminación de la Unidad de Diversidad Sexual de la Alcaldía de La Paz, ya que "debilita las políticas de inclusión y prevención de la violencia".

"La Defensoría del Pueblo reafirma que no habrá democracia plena mientras persistan la violencia, los crímenes de odio, la discriminación y la exclusión contra personas con diversa orientación sexual, identidad y expresión de género", señaló en un comunicado.

La institución citó el caso de un hombre de 37 años que fue asesinado en la sureña ciudad de Tarija, en un caso "con características de crimen de odio por orientación sexual", y la muerte "no esclarecida" de una mujer trans en la oriental Santa Cruz. Ambos sucesos se registraron en abril pasado.

"Ambos casos evidencian que la violencia contra las personas LGBTI+ continúa cobrando vidas y exigen investigaciones diligentes, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de diversidad sexual y de género", apuntó la Defensoría.

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En 2025, la Defensoría del Pueblo registró 72 denuncias por vulneraciones a los derechos de las personas LGBTI+, la mayoría en los departamentos de Santa Cruz (19), La Paz (12) y Cochabamba (10).

Ese reporte estableció que las instituciones "más denunciadas" son la Fiscalía, los gobiernos municipales, los tribunales departamentales de justicia, la Policía Boliviana y los servicios departamentales de salud, que mantienen "barreras en el acceso a la justicia y a servicios esenciales".

El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se conmemora por la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de retirar la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades en 1990.