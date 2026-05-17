Israel asegura que Hizbulá lanzó 200 cohetes a sus tropas y su territorio el fin de semana

"Estos ataques tenían por objetivo tanto el territorio israelí como las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) que operaban en la zona, lo que refleja un patrón continuado de escalada y desinterés por los entendimientos del alto el fuego", recoge un comunicado de las fuerzas armadas.

Consultado por EFE sobre la proporción de proyectiles dirigidos a las tropas que ocupan el sur libanés y aquellos disparados contra territorio israelí, el Ejército rechazó pronunciarse.

Las fuerzas armadas destacaron que, desde que entró en vigor el alto el fuego en el Líbano, siete de sus soldados han muerto en combate en el sur del país invadido en lo que tildan de violaciones del alto el fuego. Por su parte, el viernes las fuerzas armadas anunciaron haber matado a 220 presuntos miembros de Hizbulá a lo largo de la semana previa.

El viernes, Israel y el Líbano acordaron extender el alto el fuego vigente desde el pasado 17 de abril otros 45 días, si bien las hostilidades, especialmente en el sur del país, no se han detenido.

Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo han muerto en el Líbano 2.988 personas y 9.210 han resultado heridas.