Israel construirá un complejo militar en la sede desalojada de la UNRWA en Jerusalén Este

"El Gobierno aprobó la creación de un museo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército), una nueva oficina de reclutamiento y una oficina del ministro de Defensa" en el "antiguo recinto de la ONU", recoge el comunicado del Ministerio de Defensa al que EFE tuvo acceso.

La decisión de dar este uso al complejo se produce, según el comunicado, para conmemorar "el Día de Jerusalén", que se celebró el jueves y recuerda la ocupación israelí en 1967 de Jerusalén Este, la parte palestina de la ciudad, anexionada unilateralmente por Israel en 1980.

"No hay nada más simbólico y justo que establecer la nueva Oficina de Reclutamiento de las FDI y las instituciones del sistema de seguridad precisamente sobre las ruinas del complejo de la UNRWA, una organización cuyos empleados participaron en las masacres, los asesinatos y las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás el 7 de octubre (de 2023)", aseguró el ministro de Defensa, Israel Katz, en el comunicado.

"Se espera que el movimiento, promovido como parte de una cooperación estratégica, sea un motor importante para el desarrollo de la ciudad, el fortalecimiento de sus instituciones nacionales y la expansión de las actividades de los sistemas de seguridad allí", continúa la nota.

El museo buscará contar la historia de la creación del Ejército y el Estado de Israel, mientras que la oficina de reclutamiento será la relocalización de una antigua en el centro de la ciudad. Ambos pasarán a encontrarse en el Jerusalén Este ocupado.

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El 20 de enero, las autoridades israelíes demolieron la sede de la UNRWA tras haber retirado, a través de una ley, la inmunidad a esta agencia de la ONU (violando el derecho internacional). La norma decretó expropiar los locales de la UNRWA en Jerusalén Este y cortar sus suministros.

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia determinó que Israel aún no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y el grupo islamista Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización.

Sin embargo, Israel acusa a la agencia, que contaba con unos 13.000 trabajadores en la Franja de Gaza, de tener vínculos con Hamás.