La cifra de muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano desde marzo se eleva a 2.988

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, dijo en un escueto comunicado que "el balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 17 de mayo es el siguiente: 2.988 mártires y 9.210 heridos", según reprodujo la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

En las últimas 24 horas se han contabilizado 19 fallecidos y 98 heridos más, de acuerdo con los datos del departamento.

Pese a la extensión del alto el fuego de 45 días, Israel continuó hoy atacando territorio libanés, incluida una acción con dron contra un vehículo en la población de Zrarieh, en el sur del país, que provocó al menos un muerto, además de otros puntos de la región meridional.

Al mismo tiempo, el grupo chií libanés Hizbulá reivindicó ataques contra concentraciones de soldados israelíes que ocupan el sur del Líbano y tanques.

Estados Unidos, que ejerce como mediador, celebrará una nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones de Israel y el Líbano los próximos 2 y 3 de junio.