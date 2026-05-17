La derecha española volvería a ganar con mayoría absoluta las elecciones de Andalucía

En una cámara legislativa de 109 parlamentarios, el PP obtendría entre 56 y 59 (ahora tiene 58), y el PSOE lograría entre 26 y 29 representantes (ahora son 30), según el muestreo de Sigma Dos para la federación de televisiones regionales.

Por su parte, Vox (extrema derecha) tendría de 13 a 15 parlamentarios, similar a los 14 actuales.

Entre las opciones de izquierda, la alianza Por Andalucía (Izquierda Unida-Sumar-Podemos) sacaría los cinco escaños actuales o alguno más, mientras que Adelante Andalucía duplicaría resultados y pasaría de dos a cuatro

La encuesta se basa en 8.049 entrevistas telefónicas realizadas entre el 1 y el 14 de mayo.

Los centros de votación cerraron a las 18.00 GMT, después de permanecer abiertos once horas, en una jornada electoral que transcurrió con tranquilidad en términos generales.

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Estaban convocados 6,8 millones de electores y la participación era del 52,16 % dos horas antes de terminar la votación, 7,65 puntos más que hace cuatro años.

Las andaluzas cierran un ciclo este año de cuatro elecciones regionales en España, con el foco puesto en las próximas generales, previstas en 2027. En todas ellas el ganador ha sido el PP.

La incógnita principal es si los conservadores son capaces de mantener la mayoría absoluta ganada en 2022 en Andalucía.

Los resultados electorales de esta región tienen gran repercusión en el resto de España, pues es la más poblada del país (8,7 millones de habitantes).

Además, la candidata socialista a presidenta regional, María Jesús Montero, es persona de la máxima confianza política del jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez. Así que los resultados se interpretarán en clave nacional.

Andalucía estuvo gobernada por los socialistas durante 36 años, hasta que perdieron el poder en 2018 gracias a una alianza del PP con Ciudadanos (liberales), por un lado, y con Vox (extrema derecha) por otro.