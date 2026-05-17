Ministro del Interior italiano indica problema psiquiátrico detrás del atropello en Módena

El conductor del vehículo, Samir El Koudri, de 31 años, se lanzó a alta velocidad este sábado en una calle céntrica de Módena y después hirió con un cuchillo al hombre que le consiguió detener mientras llegaba la policía.

"Por el momento, aunque las investigaciones posteriores lo determinarán, parece que se relaciona principalmente con una situación de angustia psiquiátrica", explicó Piantedosi tras una reunión en Módena.

Y añadió: "Esto no cambia la tragedia de los hechos; de hecho, en cierto modo, nos preocupa, pero es reconfortante saber que no tiene nada que ver con el terrorismo y que no se nos escapó nada desde el punto de vista de la prevención antiterrorista".

El ministro del Interior italiano agregó que "el componente psiquiátrico es sin duda muy, muy evidente".

Según algunos medios, en los registros realizados en casa de El Koudri, nacido en Italia de familia marroquí, y en sus dispositivos electrónicos no se encontraron indicios de radicalización y las publicaciones bloqueadas por Meta no tenían contenido yihadista.

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De las ocho personas heridas en el atropello con fuga y apuñalamiento, cinco permanecen hospitalizadas en el Hospital Baggiovara de Módena y en el Hospital Maggiore de Bolonia, dos de ellas muy graves, mientras que tres ya han sido dadas de alta.

Los fiscales comunicaron que se le han imputado los delitos de intento de homicidio múltiple y apuñalamiento y que actuó "con la clara y manifiesta intención de poner en peligro la seguridad pública, no solo la vida de las personas heridas, en una calle céntrica de la ciudad".

También destacaron que "el momento elegido fue de máxima afluencia de ciudadanos y compradores, por lo que el hombre los atacó de forma indiscriminada, indeterminada y deliberada".

El acusado no tiene antecedentes penales y es licenciado en Administración de Empresas y, en el momento de los hechos, no dio positivo en alcohol o drogas, pero se informó de que había recibido en el pasado tratamiento por problemas psiquiátricos.

Los heridos recibieron este domingo la visita del presidente de la República, Sergio Mattarella, y de la primera ministra, Giorgia Meloni, quien anuló su viaje a Chipre para acudir a Módena.