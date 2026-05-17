Muere una mujer de 67 años atacada por un rebaño de vacas en Austria

El suceso se produjo en una zona de pastoreo señalizada en los Alpes, en la que se encontraban varias decenas de vacas, informa la agencia austríaca APA.

Ese medio indica que la mujer murió en el mismo lugar del ataque debido a las heridas sufridas, y que aún no hay detalles de cómo se produjo el incidente.

En septiembre del año pasado, un hombre de 85 años falleció tras ser atacado por un grupo de vacas cuando paseaba por una región alpina de Austria con su perro, una muerte que reabrió el debate sobre los incidentes de este tipo en rutas de senderismo que atraviesan zonas de pastoreo.

Dos meses antes, una senderista de 44 años que paseaba con su perro resultó herida grave por el ataque de unas treinta vacas.

Una asociación de ganaderos y agricultores de montaña indicó entonces que estaban aumentando los ataques a personas que pasean con perros, que son vistos por las reses como una amenaza, especialmente cuando tienen terneros.