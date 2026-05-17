Petro se pregunta si el falso audio sobre campaña de Cepeda hace parte del 'Hondurasgate'

"¿Es una operación del 'Hondurasgate' que financió (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu y el narcotráfico para destruir los progresismos de México y Colombia?", escribió Petro en su cuenta de X, donde aseguró además que detrás del caso hubo una "mentira masiva construida desde la cárcel para hacer ver a un candidato como impulsado por grupos ilegales".

El mandatario pidió que "la Justicia investigue" lo que calificó como un "crimen contra las elecciones" y relacionó el episodio con presuntas campañas de desinformación denunciadas recientemente por medios latinoamericanos.

El caso surgió esta semana tras la difusión de un audio atribuido inicialmente a las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá, en el que un hombre llamaba a votar por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

En la grabación, el supuesto guerrillero amenazaba a habitantes de zonas rurales del departamento del Guaviare (centro-sur) con imponer pagos o expulsarlos de la región si no se "carnetizaban" (empadronaban) o seguían instrucciones del grupo armado.

Sin embargo, el ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó el viernes que, según una investigación preliminar de la Policía, el audio presuntamente hace parte de una modalidad de extorsión carcelaria y no tiene relación con grupos armados ilegales.

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Según el funcionario, el presunto responsable es un recluso de la cárcel La Picaleña, en la ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima, a quien las autoridades le incautaron un teléfono celular y libretas con listados de posibles víctimas durante un allanamiento realizado el pasado 28 de abril.

Tras conocerse la grabación, Cepeda rechazó cualquier vínculo con grupos armados ilegales y pidió a las autoridades investigar los hechos.

"Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector", manifestó el candidato que lidera la intención de voto según las encuestas, quien aseguró que ni su campaña ni la coalición oficialista aceptan ese tipo de acciones.

El llamado 'Hondurasgate', mencionado por Petro, surgió después de que medios digitales divulgaran supuestos audios atribuidos al presidente hondureño, Nasry Asfura, y al exmandatario Juan Orlando Hernández, sobre un presunto plan para promover campañas de desinformación contra Gobiernos progresistas de América Latina, incluidos los de México y Brasil.

Las autoridades hondureñas han rechazado esas acusaciones y aseguraron que los audios son falsos y forman parte de una "burda fabricación".