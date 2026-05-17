Una osa y su cría matan a un hombre en una zona montañosa cerca de la capital de Bulgaria

Según testigos presentes citados por ese medio, el ataque se produjo ayer sábado y el hombre trató de defenderse con un palo.

Los equipos de emergencia que acudieron a la zona encontraron el cuerpo desfigurado del hombre, con una gran herida en la parte inferior de la pierna.

Según la Policía, la osa iba acompañada por una cría y el ataque se produjo en inmediaciones de un refugio de montaña.

En Bulgaria, donde se estima que viven un máximo de 500 osos, son muy poco frecuentes los ataques a humanos de este tipo de animales.

La presencia de osos en Vitosha es especialmente extraña, ya que estos animales suelen vivir en otras zonas montañosas del país.