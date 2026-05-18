Abren un caso penal en Armenia por un vídeo con amenazas al primer ministro

Según la nota oficial, se está llevando a cabo una investigación para identificar a los autores del vídeo.

Las imágenes de unos encapuchados que amenazan a Pashinián causaron hoy gran revuelo en Armenia.

En el vídeo se puede ser a varios encapuchados armados con fusiles, que dicen que el primer ministro armenio debe responder por la pérdida de control sobre el enclave de Nagorno Karabaj, donde Azerbaiyán destroza ahora "los cementerios y las iglesias" armenias.

"Tienes que responder por cada paso dado ante el pueblo armenio", dice uno de los hombres que aparecen en el vídeo y agrega que los movimientos del político son conocidos.

El encapuchado también llama a los electores armenios a no votar al partido de Pashinián en las próximas elecciones parlamentarias del 7 de junio, porque el primer ministro "es un mentiroso".

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Al comentar el vídeo, el propio Pashinián llamó la atención de que los encapuchados hablaban con un acento karabají y les acusó de huir durante la última guerra con Azerbaiyán "a velocidad de un Ferrari", abandonando a otros soldados armenios.

"¿Quiénes sois para hablar ahora?", dijo el político durante un acto de campaña y prometió quitarles las máscaras a los encapuchados, detrás de los cuales, aseguró, están sus oponentes en las elecciones.

Según las encuestas, el partido de Pashinián, Contrato Cívico, ganará las elecciones del 7 de junio con cerca del 24 % de los votos de los ciudadanos.

El Gobierno armenio ha dado por zanjado el conflicto con Azerbaiyán por Nagorno Karabaj, sin que la oposición armenia haya aceptado los resultado de la contienda con el país vecino.