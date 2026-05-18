Adèle Exarchopoulos sostiene 'Garance', un filme sobre adicciones en competición en Cannes

"Las adicciones están en todas partes, pero el alcohol no solo es muy fácil de encontrar sino que está incluso bien visto consumirlo, mientras que las personas que no beben están estigmatizadas", explicó este lunes Herry en una rueda de prensa.

Casi la totalidad de la gente que está en su entorno bebe, a mayor o menor nivel, dijo la realizadora, que resaltó que las adicciones "abren las puertas a las violencias sexuales, e intrafamiliares".

"Tenemos un problema de salud mental masivo y creo que está bien hacer esta película, aunque la protagonista, Garance, no es violenta, pero la gente cuando bebe se olvida de los límites", agregó.

Garance es una actriz y es una alcohólica, algo que tiene totalmente asumido porque no le parece grave y además considera que está mejor cuando bebe que cuando no lo hace. Pero empieza a tener problemas en su trabajo, con su familia y en su relación con su novia, Pauline.

Una historia que Herry cuenta con muchas dosis de humor, un equilibrio similar a lo que ocurre en la vida, que es tragicómica. "Es evidente que hay vidas más difíciles, gente que tiene que superar pruebas mas duras, pero siempre hay momentos para el humor", señaló la realizadora.

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Para Exarchopoulos el interés de hacer esta película estaba en el hecho de que fuera un retrato de una mujer, algo poco habitual en el cine, además de explorar cosas nuevas para ella. "Sentí miedo y es una buena señal tener miedo antes de comenzar un proyecto", afirmó la actriz.

"Hay algo en el cine de Jeanne que me toca mucho", indicó Exarchopoulos, la actriz que, junto a Léa Seydoux, protagonizó 'La vida de Adéle', que se llevó en 2013 la Palma de Oro de Cannes, no solo al filme sino, por primera y única vez en la historia del festival, también para las actrices.

Haber participado en 'La vida de Adéle' es "un inmenso orgullo" para Exarchopoulos, que contó que muchos chicos y chicas jóvenes se le han acercado para contarles que gracias a ese filme se atrevieron a confesar su homosexualidad a sus familias.

"Esa es la belleza del cine, contar historias que llegan directamente al corazón", agregó.

Al respecto, la directora señaló que "Adéle tiene una inmensa capacidad de provocar una identificación por parte de las nuevas generaciones" porque "es profundamente humana" y "todo en ella se siente real".