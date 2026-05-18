Aeroméxico prevé reanudar operaciones hacia Venezuela en octubre próximo

“La nueva ruta conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, a bordo de equipos Boeing 737 MAX, una de las aeronaves más modernas y eficientes de su flota”, detalló en un comunicado la compañía aérea, que en 2016 informó de la suspensión de vuelos a dicha capital por el “complejo entorno económico” del país suramericano.

También precisó que el reinicio de operaciones está previsto para octubre de 2026, y aseguró que la reanudación estará sujeta a la “aprobación gubernamental”.

Asimismo, explicó que la ruta Ciudad de México – Caracas está “en proceso de evaluación y aprobación por parte de las autoridades correspondientes” y que “los detalles finales de itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez obtenidas las autorizaciones necesarias”.

“La intención de retomar la ruta de Caracas representará un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica, atendiendo la demanda del mercado y refrendar el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de viaje”, sostuvo el vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, en el comunicado.

Además, destacó el regreso a Venezuela como la oportunidad de “fortalecer los lazos comerciales, turísticos y culturales entre ambos países, ofreciendo a los clientes una opción directa y eficiente para viajar entre estas dos importantes capitales”.

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La decisión de Aeroméxico va en línea con la de otras compañías del sector, como American Airlines, que retomó en abril la ruta Caracas-Miami tras casi siete años sin vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela.

Este retorno se produce bajo un nuevo escenario político en el que Nicolás Maduro fue capturado en enero pasado por militares estadounidenses, así como el ascenso como presidenta encargada de la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.