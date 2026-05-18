Arrancan en Bielorrusia unos ejercicios militares que incluyen entrenamiento nuclear

"Hoy, con el fin de mejorar la preparación de las Fuerzas Armadas para el uso de armamento moderno, incluyendo municiones especiales, las unidades militares iniciaron un entrenamiento en el uso en combate de armas nucleares y apoyo nuclear", indicó la dependencia castrense en su canal de Telegram.

Los ejercicios, indicó, se celebrarán "bajo la dirección del jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y primer viceministro de Defensa, Pável Muravéiko.

"El objetivo de los ejercicios es mejorar la capacitación del personal, poner a prueba la preparación del equipamiento militar para el cumplimiento de misiones y organizar el emplazamiento para el combate desde zonas no planificada", añadió Defensa.

En las maniobras participan unidades de las Fuerzas de Misiles y de Aviación, señaló la dependencia castrense, al puntualizar que estos ejercicios, "se prevé practicar el lanzamiento de proyectiles nucleares y su preparación para el uso" en estrecha cooperación con militares rusos.

"El principal objetivo será poner a prueba la capacidad para realizar misiones de combate desde zonas no preparadas en cualquier punto de Bielorrusia. Se hará especial hincapié en tácticas de sigilo, marchas forzadas a larga distancia y cálculos para el uso de fuerzas y equipos", sostuvo el mando militar.

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Según Defensa, estas maniobras "no está dirigidas contra terceros países y no representan una amenaza para la seguridad en la región".

Bielorrusia, el principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, firmó un acuerdo de seguridad con Moscú a finales de 2024, tras el cual el presidente ruso, Vladímir Putin, adelantó la posibilidad de desplegar misiles balísticos hipersónicos Oréshnik en territorio del país vecino en la segunda mitad de 2025.

Entonces, Putin aseguró que su país está dispuesto a defender Bielorrusia "con todas las fuerzas a su disposición", incluido las armas nucleares tácticas que Moscú desplegó en territorio el país vecino tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

Anteriormente, Rusia desplegó a mediados de 2024 armas nucleares tácticas en territorio de Bielorrusia como medida de disuasión ante el avance de la OTAN.