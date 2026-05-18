Bloque regional urge a países de África oriental a reforzar la vigilancia contra el ébola

En un comunicado emitido desde su sede en Arusha (Tanzania), el secretariado de la EAC instó a los países miembros a "intensificar la vigilancia, fortalecer la preparación ante emergencias y reforzar la coordinación transfronteriza" tras la confirmación del brote en la provincia congoleña oriental de Ituri.

"Los informes preliminares indican que el brote afecta principalmente a las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, y también se han notificado casos sospechosos en Bunia, la capital provincial y un importante centro de transporte en la región", precisó la nota oficial.

El vicesecretario general de la EAC responsable de Infraestructura, Productividad, Asuntos Sociales y Políticos, Andrea Aguer Ariik Malueth, afirmó que el nuevo brote subraya la "continua amenaza que representan las enfermedades propensas a epidemias y la importancia de la solidaridad y la preparación regionales".

La Comunidad de África Oriental también instó a la población a "mantener la calma, buscar información en fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de salud pública".

"Se aconseja a las comunidades evitar el contacto con personas enfermas y restos humanos, practicar una higiene de manos frecuente e informar de inmediato a las autoridades sanitarias sobre cualquier síntoma sospechoso", añadió.

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El Ministerio de Salud de la RDC, país miembro de la EAC, informó este domingo de "91 muertes probables" por el brote del virus del Ébola declarado el pasado viernes en Ituri, y que también ha dejado un fallecido en Uganda.

De momento, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) han actualizado su cifra de fallecidos, que mantienen en 88 y en la que se incluye el caso importado de la RDC correspondiente a un ciudadano congoleño que murió el pasado jueves en un hospital de Kampala.

Las autoridades de Sudán del Sur, también miembro de la EAC, detectaron este lunes un caso del virus del Ébola en el estado de Equatoria Occidental, cerca de la porosa frontera con la RDC.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como es el caso de Ruanda.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad de entre el 25 % y el 90 %.