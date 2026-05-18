Bruel enfrenta nueva acusación por agresión sexual, pero promete lucha en los tribunales

En un mensaje en Instagram, Bruel dijo estar determinado a que se "esclarezcan las acusaciones" de las que es objeto y aseguró que continuará con sus actuaciones "con la misma entrega y pasión".

Según confirmó este domingo la Fiscal de París, Laure Beccuau, hay al menos cuatro denuncias por agresión sexual contra el cantante, sin contar con la última de Flament.

Todas van a agruparse en la Fiscalía de Nanterre, el tribunal del extrarradio de París que es competente teniendo en cuenta el domicilio del artista.

Flavie Flament acusa a Bruel de haberla drogado y violado en 1991, cuando ella tenía 16 años y el cantante treintañero estaba en la cúspide de su gloria tras el lanzamiento del álbum 'Alors, regarde' (1989), el cual vendió tres millones de copias y contenía el éxito homónimo o temas como 'Casser la voix'.

El artista asumió que hubo "una breve historia" entre los dos, pero que "no fue violenta, ni forzada, ni manipuladora", al tiempo que aclaró que "no hubo violación ni droga".

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Otra de las más recientes denuncias contra el intérprete partió de la actual directora ejecutiva de Unifrance, Daniela Elstner, al frente de este organismo que se encarga de la promoción del cine francés en el mundo.

Los supuestos hechos se remontan a noviembre de 1997, durante el Festival de Cine Francés de Acapulco (México). En aquel entonces, Elstner era asistente de Unifrance.

El célebre cantante también es objeto de una investigación por violación en Saint-Malo, según la fiscalía de esa ciudad del oeste de Francia, que se inició tras una denuncia presentada el 30 de septiembre de 2024.

La denunciante acusa a Bruel de violación en octubre de 2012, en el marco del Festival de Cine Británico de Dinard, donde el actor y cantante presidía el jurado.

En Perpiñán (sur), una masajista de unos treinta años también acusó al cantante de agresión sexual durante una sesión de masaje en un hotel en julio de 2019.

Asimismo, fue objeto de una investigación preliminar por exhibicionismo y acoso sexual tras las acusaciones presentadas en 2019 por otra masajista en un hotel de la isla francesa de Córcega, entre otros casos.

Patrick Bruel participa actualmente en una obra de Samuel Benchetrit en el Teatro Édouard VII de París.

En paralelo, tiene previsto retomar su faceta de cantante para una nueva gira por Francia, Bélgica, Suiza y Quebec (Canadá), que empezará el 16 de junio en el Cirque d’Hiver de París y se desarrollará hasta diciembre de este año.

Sin embargo, una petición firmada por organizaciones y activistas feministas exige "cancelar la celebración de un presunto agresor y apoyar a las mujeres que han tenido el valor de alzar la voz".