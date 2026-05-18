Bruselas defiende su investigación sobre la china Nuctech tras las críticas de Pekín

Una portavoz del Ejecutivo comunitario confirmó que Bruselas ha enviado solicitudes de información en el marco de la investigación que inició en diciembre pasado, y subrayó que se trata de una "práctica estándar" en sus investigaciones en materia de competencia.

Añadió además que la Regulación sobre Subvenciones Extranjeras del bloque comunitario "no distingue entre empresas basándose en su propiedad o nacionalidad y es, por supuesto, coherente con las obligaciones internacionales de la Unión Europea".

La Comisión Europea respondió así después de que el Ministerio de Justicia chino afirmase la semana pasada que la UE ha solicitado de forma arbitraria información nacional excesiva e innecesaria a entidades chinas durante la investigación, lo cual "constituye una exigencia indebida y viola claramente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales".

Según un portavoz de ese organismo, el bloque europeo usa "con frecuencia" su Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras para llevar a cabo investigaciones selectivas y discriminatorias contra empresas chinas, acciones que describió como un "ejemplo típico de proteccionismo" bajo el pretexto de la "competencia leal".

"Instamos a la parte de la UE a rectificar inmediatamente sus acciones erróneas. Si insiste en sobrepasar sus competencias, China responderá con firmeza conforme a la ley", advirtió.

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En diciembre de 2025, la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad a la empresa china Nuctech por las sospechas de que este fabricante de sistemas de seguridad, controlado por el Estado chino, habría recibido subsidios públicos que podrían distorsionar la competencia en el mercado europeo.

El Ejecutivo comunitario considera que Nuctech recibió apoyo estatal en forma de avales, trato fiscal preferencial o financiación en forma de préstamos que podrían haber mejorado su posición en el mercado interior europeo -dándole ventaja en licitaciones- y, por tanto, afectado a la competencia.

La fricción se suma a otras tensiones recientes entre China y la UE en ámbitos como los vehículos eléctricos, las tecnologías limpias, la contratación pública o las políticas industriales ligadas al impulso del "made in Europe".

La próxima semana, el colegio de comisarios europeos prevé mantener un "debate de orientación" sobre las relaciones entre la UE y el país asiático que podría abordar estos temas.