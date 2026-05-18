Bruselas propone 120,4 millones de euros en ayudas para España por los incendios de 2025

La ayuda, de la que España ya recibió un adelanto de 30 millones de euros, tiene que ser aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros) para que se produzca el desembolso del resto de la cuantía, que llegaría en un único pago.

"En 2025, España sufrió una serie de eventos meteorológicos extremos, incluyendo una prolongada sequía, intensas olas de calor y tres grandes incendios forestales", señaló en un comunicado la Comisión Europea, que destacó que la ola "más destructiva" de incendios, que comenzó el 8 de agosto, se cobró la vida de ocho personas y forzó a llevar a cabo evacuaciones masivas.

Los pagos del Fondo de Solidaridad apoyarán los esfuerzos para la reconstrucción, incluyendo la restauración de infraestructuras críticas de agua, gestión de agua residual, telecomunicaciones, educación, transporte y patrimonio cultural.

También se asignarán fondos para cubrir las reubicaciones temporales y los servicios de rescate de emergencias, según indicó el Ejecutivo comunitario.

España ya ha recibido en otras ocasiones ayudas del Fondo de Solidaridad, la última vez por la dana de 2024 en Valencia, 946 millones de euros, pero también a raíz de la erupción del volcán de la Palma en 2022 (9,5 millones de euros), la pandemia de covid-19 (57 millones), el terremoto de Lorca en 2011 (21,1 millones) o la crisis del Prestige en 2002 (8,6 millones), entre otras.

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Además de para España, la Comisión Europea ha propuesto conceder 9,2 millones de euros a Chipre tras los incendios en las regiones de Limasol y Pafos del verano pasado, así como 14,3 millones de euros a Rumanía para reparar infraestructuras dañadas por las inundaciones en varias regiones den el país de la primavera de 2025.